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مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



لقي شاب من سكان مدينة ام الفحم بالاربعينيات من عمره مصرعه , واصيب شابين اخرين بجراح وصفت بين المتوسطة والخطيرة جراء تعرضهم لاطلاق نار قرب بلدة ام الريحان عصر اليوم الثلاثاء .


وبحسب بيان شرطة الساحل انها تلقت بلاغ عن اطلاق نار على سيارة في شارع 6535 في المقطع الموصل بين شاكيد وام الريحان,مما ادى الى مصرع شخص واصابة اخرين من سكان مدينة ام الفحم .

الشرطة وصلت للمكان بقوات معززة وباشرت التحقيق .
مقتل شاب من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق نار على سيارة قرب ام الريحان




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