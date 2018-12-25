ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق مركز قامت به شرطة اسرائيل في الاسبوعين الاخيرين بشبهة اختطاف المعلم من باحة المدرسة الثانوية في ام الفحم القت الشرطة القبض على مشتبهين لتورطهم في هذه الجريمة ومع الانتهاء من جمع الادلة والقرائن ضدهم قدم هذا الاسبوع تصريح مدعٍ للمحكمة مرفقة بطلب تمديد توقيفهما بهدف احالتهما الى العدالة وضمان امن وسلامة سكان المدينة.بداية هذا التحقيق كانت مع تلقي البلاغ لمركز الطوارئ 100 من عابري سبيل قرب المدرسة بحسبه مع افتتاح اليوم الدراسي تم ادخال شخص عنوة عنه وبالقوة الى سيارة تجارية التي تركت المكان.مع تلقي البلاغ على الفور، شرعت الشرطة بنشاط ميداني مميز، شاركت به قوات معززة من رجال الشرطة العلنيين والسريين كما وتم نشر حواجز بشكل فوري في عدة طرقات ومفارق داخل مدينة ام الفحم وبمشاركة طائرة مروحية شرطية ووحدات الخيالة والكلاب البوليسية، تم تخليص المعلم سالمًا ومعافى، كما وتم القاء القبض على المشتبه بالحادثة (31 عام من سكان المدينة وضبط السلاح الذي كان بحوزته واستخدمه لاختطاف المعلم).مسؤولية التحقيق في هذه القضية القيت على عاتق الوحدة الخاصة لمكافحة الجرم الخطير في مديرية منشيه التي نجحت بوضع يدها على المشتبه الثاني في القضية البالغ من العمر 39 عام حيث تم تمديد توقيف المشتبهين حتى تقديم تصريح مدعٍ بحقهما، هذا اهذا وقامت المحكمة بقبول طلب الشرطة وتمديد توقفيهما حتى يوم 28.12.18 عندها متوقع تقديم لائحة اتهام بحقهما وطلب تمديد توقيف حتى نهاية الاجراءات القانونية ضدهما.ستواصل شرطة إسرائيل عملها، على مدار الساعة بكل إصرار وعزيمة، بهدف جمع الأسلحة والحد من جرائم العنف الخطير خصوصًا في المجتمع العربي بهدف ضمان امن وسلامة الجمهور.من الجدير بالذكر انه وفق قرار المحكمة يُحظر نشر اي معلومة التي قد تكشف هوية الضحية والخلفية لارتكاب الجريمة.