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أخطاء شائعة يرتكبها كثيرون عند تنظيف الأسنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا تنجم مشاكل الأسنان دائما عن عدم تنظيفها، فكثيرون يرتكبون أخطاء خلال عملية التنظيف، تتسبب بأضرار ونتائج عكسية:


ويرتكب معظمنا، دون وعي، أخطاء كثيرة خلال عملية تنظيف الأسنان، مما يجعلها تتضرر، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن طبيب الأسنان، مارك هيوز، والذي أشار إلى عدد من هذه الأخطاء:


1- غسل الفم: يقوم معظمنا بغسل أفواههم بالماء بعد استخدام الفرشاة، إلا أن هذه العملية خاطئة، حيث يجب منح العناصر المتواجدة في معجون الأسنان الوقت لتقوم بمهمتها.



2- غسول الفم: شدد الدكترو هيوز على ضرورة تجنب استخدام غسول الفم بعد تنظيف الأسنان، مضيفا "الكحول المتواجد في الغسول يزيد من جفاف الفم، مما يؤدي إلى تكاثر البكتيريا".


3- اللسان: يهمل عدد من الناس تنظيف لسانهم، بالرغم من أن لتلك المنطقة أهمية كبيرة جدا. ويعد اللسان أرض خصبة ومثالية لتكاثر ونمو البكتيريا. وينصح الأطباء باستخدام فرشاة مصممة خصيصا لتنظيف اللسان.



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4- منتجات مضرة: بات عدد كبير من الأشخاص يقبلون على معجون الأسنان، المصنوع من الفحم، لكنهم لا يدركون أن هذا النوع قد يكون مضرا بأسنانهم. وتعليقا على ذلك، قال هيوز: "لا يجب أن نصدق ونستخدم كل ما نراه في الإعلانات. معجون الفحم مضر بالأسنان الحساسة ويزيل المينا".




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