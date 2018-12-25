تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |  2018-12-25 09:13:23 مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة |  2018-12-25 09:07:57 عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين |  2018-12-25 08:47:06 وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية |  2018-12-25 08:18:39 مفاجأة "مدفونة تحت الأرض" عثر عليها اثناء الكشف عن مكان صدام حسين |  2018-12-25 07:41:16 ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا |  2018-12-25 07:40:15 الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ليفربول يتحرك سرا لإتمام أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد فريق الإنجليزي لإبرام صفقة "قياسية" في تاريخ الدوري الإنجيلزي، تتعلق بالملابس والمعدات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وقال المصدر إن مسؤولي ليفربول يتفاوضون حاليا مع شركة الملابس الأميركية "نيو بالانس" لتجديد العقد، الذي يربطهما وينتهي مع نهاية الموسم المقبل.


وأوضحت الصحيفة أن النادي يسعى إلى إبرام صفقة جديدة مع بداية موسم 2020/2021 يتخطى بها فريق مانشستر يونايتد.


ويتصدر مان يونايتد قائمة الصفقات التي تعقدها الأندية الإنجليزية مع شركات الملابس، حيث يحصل على 75 مليون جنيه إسترليني سنويا من "أديداس". فيما تبلغ صفقة ليفربول الحالية مع "نيو بالانس" 45 مليون جنيه في السنة.


وتشير مصادر الصحيفة إلى أن إدارة "الريدز" ترغب في رفع المقابل المالي الحالي بـ30 مليون أو أكثر، مما سيجعلها تتساوى أو تتخطى الشياطين الحمر.




كلمات متعلقة

ليفربول, يتحرك, سرا, لإتمام, أكبر, صفقة, بتاريخ, الدوري, الإنجليزي,

تابعونــا

برشلونة قريب من عقد صفقة دي يونغ برشلونة قريب من عقد صفقة دي يونغ 2018-12-25 | 10:23:33

كشفت تقارير رياضية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي فرينكي...

يوفنتوس يكشف التفاصيل السرية لصفقة رونالدو يوفنتوس يكشف التفاصيل السرية لصفقة رونالدو 2018-12-25 | 07:38:28

اعتبر كثيرون نبأ انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو...

نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس 2018-12-24 | 23:28:02

ساهم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بقوة في تتويج الفريق الملكي بلقب كأس العالم...

ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية 2018-12-24 | 20:19:49

اقتحم عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، تشكيلة أفضل اللاعبين الفرنسيين...

يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال 2018-12-24 | 14:00:49

ذكر موقع "Football Italia" أن الدولي الويلزي آرون رامزي، نجم آرسنال الإنجليزي، تلقى عرضا...

فيرجسون يعود للعمل في مانشستر يونايتد فيرجسون يعود للعمل في مانشستر يونايتد 2018-12-24 | 13:00:13

عاد أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، للعمل مع النادي مرة...

إجبار باريس سان جرمان على بيع مبابي أو نيمار إجبار باريس سان جرمان على بيع مبابي أو نيمار 2018-12-24 | 11:50:56

أكدت مصادر أن باريس سان جرمان الفرنسي مقبل على قرار "حاسم" قد يعرضه لضربة قوية،...

كلوب يزعج عشاق رونالدو بصورة "سيلفي" كلوب يزعج عشاق رونالدو بصورة "سيلفي" 2018-12-24 | 10:11:09

أثار يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي حفيظة عشاق البرتغالي...

هل يعود أوزيل إلى ريال مدريد؟.. صفقة تبادلية في الطريق هل يعود أوزيل إلى ريال مدريد؟.. صفقة تبادلية في الطريق 2018-12-24 | 09:14:29

قالت تقارير إعلامية إن مسؤولي أرسنال الإنجليزي يفكرون في الاستغناء عن النجم...

عرض "ملكي" لضم المغربي نبيل فقير عرض "ملكي" لضم المغربي نبيل فقير 2018-12-24 | 06:51:16

أبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بالنجم الفرنسي من أصول جزائرية نبيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر قاسم تشييع جثمان الطالب محمد مهدي رابي طالب أفعى سامة تتسلل ساحة منزل ام الفحم قتل سكان انتشار الافاعي ارتفاع الحرارة محاولة دهس جنود قرية شعب مفرق سيارة خصوصية اضراب شامل في مدارس كفر قرع تضامناً مع مدرسة المستقبل‎امنية النعامي 7 اشهر وفاة الطفلة حورة حادث طرق مروع شارع الموت حافلة سيارة خصوصيةبلال ابو رومي جنازة سيول وادي رأس علي قرب قرية ابطن تشييع جثمان مثواه الاخير مدينة مصرع الشاب دهمش تبرئة مواطن قيس ناصر محامي بناء غير مرخصمعلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج أمنة ياسين علامات عنف جثة طمؤة بيت شبهات جريمة قتل محمد ابو حجاج الطيبة الطفل مصرع وفاة متأثرا جراحه حادث طرق دهس معلمة مدرسة النقب ممارسة الجنس اعتقال بشبهة طالب قاصر اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية اصابة طفل يركا قرية غرق داخل بيت طاقم حيان الطبي مستشفى متوسطةام الفحم شرطة استدعاء تحقيق معي رجا اغبارية ابناء حركة البلد مظاهرة ام الفحم مدخل اليوم بث مباشر : توتنهام هوتسبير و مانشستر يونايتد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com