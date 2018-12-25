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صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




في أجواء احتفالية بهيجة، وبحضور جمهور غفير من الأهالي والأطفال، شارك رئيس مجلس طرعان المحلي، مازن محمود عدوي، ومستشاره شاهر عدوي وموظفو المجلس، في مسيرة الميلاد التقليدية، إلى جانب مشاركة شخصيات دينية واجتماعية من بينها كاهن الرعية قدس الأب نمر خوري، قدس الأب اسبيردون عماد شقحة، الشيخ عبد المعطي نصار، وعدد من أعضاء المجلس.

انطلقت المسيرة تتقدمها سرايا القديس فيليبس من كنيسة القرية، باتجاه المركز الجماهيري، حيث اختتمت هناك في لقاء معايدة تحدث فيه مدير المركز الجماهيري جعفر صباح، الشيخ عبد المعطي نصار، قدس الأب اسبيردون عماد شقحة، كاهن الرعية قدس الأب نمر خوري، والذي شكر رئيس المجلس وكل من ساهم وقدم الدعم لإنجاح فعاليات عيد الميلاد وكريسماس ماركت، كذلك تحدث القس زياد فراج، ورئيس المجلس مازن محمود عدوي. وقدم المتحدثون التهاني بعيد الميلاد المجيد. كذلك تم شكر سرية القديس فيليبس والقائم عليها مهنا حداد، على الدور في إضفاء رونق خاص وإضافة البهجة على الأعياد وإدخال الفرحة في نفوس الأطفال، كما قام مهنا حداد بتقديم درع تكريم لرئيس المجلس على مساهمته ودعمه في إنجاح فعاليات الأعياد.




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