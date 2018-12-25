تحطيم, محتويات, قسم, الطوارئ, بمستشفى, فلسطين, الطبي,

اعتدى مجموعة أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، على قسم الطوارئ في مستشفى مجمع فلسطين الطبي.وأكد مدير مستشفى رام الله أحمد البيتاوي أن مجموعة أشخاص أقدموا على الاعتداء على قسم الطوارئ في المستشفى.وأضاف أن الشبان مرافقين لمريضة على ما يبدو، ودخلوا على القسم واعتدوا عليه بتخريب محتوياته.واستنكر تكرر الفعل دون وجود رادع لكل مَن يعتدي على الممتلكات العامة في المستشفى.