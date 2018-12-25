تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |  2018-12-25 09:13:23 مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة |  2018-12-25 09:07:57 عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين |  2018-12-25 08:47:06 وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية |  2018-12-25 08:18:39 مفاجأة "مدفونة تحت الأرض" عثر عليها اثناء الكشف عن مكان صدام حسين |  2018-12-25 07:41:16 ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا |  2018-12-25 07:40:15 الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




اعتدى مجموعة أشخاص، صباح اليوم الثلاثاء، على قسم الطوارئ في مستشفى مجمع فلسطين الطبي.

وأكد مدير مستشفى رام الله أحمد البيتاوي أن مجموعة أشخاص أقدموا على الاعتداء على قسم الطوارئ في المستشفى.


وأضاف أن الشبان مرافقين لمريضة على ما يبدو، ودخلوا على القسم واعتدوا عليه بتخريب محتوياته.واستنكر تكرر الفعل دون وجود رادع لكل مَن يعتدي على الممتلكات العامة في المستشفى.




كلمات متعلقة

تحطيم, محتويات, قسم, الطوارئ, بمستشفى, فلسطين, الطبي,

تابعونــا

ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة 2018-12-25 | 14:07:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: مع نهاية تحقيق مركز...

صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان 2018-12-25 | 13:02:05

في أجواء احتفالية بهيجة، وبحضور جمهور غفير من الأهالي والأطفال، شارك رئيس مجلس...

الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه 2018-12-25 | 12:54:46

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء، على مشروع...

الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع 2018-12-25 | 12:26:35

باجواء من البهجة والسرور ، أقيم صباح اليوم الثلاثاء قداس احتفالي بمناسبة عيد...

شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير 2018-12-25 | 10:22:23

دخل الشيخ صياح الطوري (69 عاماً) من قرية العراقيب في النقب، سجن الرملة، لقضاء...

موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ 2018-12-25 | 09:17:56

ودّعت جماهير كبيرة الشيخ صياح الطوري بطريقه لدخول سجن الرملة لقضاء تسعة أشهر...

مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة 2018-12-25 | 09:13:23

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين من سكان مدينة رهط في النقب مصرعها صباح اليوم...

فيديو وصور - بيت لحم تحتفل بالميلاد المجيد فيديو وصور - بيت لحم تحتفل بالميلاد المجيد 2018-12-25 | 08:06:38

بإقامة الصلوات، والتراتيل الدينية، وعلى أصوات ضرب الكشافة وقرع الأجراس، انطلقت...

رفع اسعار الكهرباء ابتداء من مطلع العام المقبل رفع اسعار الكهرباء ابتداء من مطلع العام المقبل 2018-12-25 | 07:35:59

أعلنت سلطة الكهرباء اليوم عن رفع أسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة اثنين فارزة تسعة...

اجواء باردة اليوم ومنخفض عميق وأمطار غزيرة غدا الاربعاء اجواء باردة اليوم ومنخفض عميق وأمطار غزيرة غدا الاربعاء 2018-12-25 | 06:47:44

تتأثر البلاد[ ، مساء غد الأربعاء، بمنخفض جوي عميق تصاحبه امطار غزيرة، وتنخفض فيه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 5 اصابات حرجة خطيرة حادث طرق مروع قرب برطعة كفر قرع سيارة نشأت ملحم و معتقلين عرعره قرية قضية شبهات تصفية المشتبه اعتقال الشرطة يتظاهرون طمرة طلاب ثانوية الاقصى القدس البيان موسم الفريكة البطوف سهل اكتفاء مونه بيتيه تجارة بيع مزارعون مزارعين حبوب نار زاهر ناصر الوالد الاب الثاكل لا تسافري ليان بكاء المرحومة عملية اسطنبول الرامة الزراعية التكنولوجية الثانوية المدرسة تحتفل تخريج فوجها طلابها ال 54 حاجز الزعيم تقجير سيارة شابة فلسطينية اصابة شرطي القدسحريق هائل عرابة لوطم الجليل الاعلى اشتعال النار اضرار اطفاء اخماد اعتقال شابين مشتبهين قتل مصطفى مصراتي نجله ابنه رمضان اطلاق نار الرملة بيتمصرع وئام عجاوي قريبه شاب حادث طرق مروع دراجة نارية سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعافتمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة توفيق احمد اغا نوبة قلبية حادة ليس غرقا المزرعة المرحوم عائلة مقتل 5 نساء عرب مواطنين منذ بداية العام 2016 ضحايا العنف اطلاق نار اجرام أول خط ملاحة سياحي بين عكا حيفا مينائي سفينة وزارة السياحة شارع بئر عربي السبع حادث سلام أبو كف ام بطين تل السبع طرق مروع شاب سيارة حافلة مصرع وفاة اصابة خطيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com