الكنيست, يجتمع, غداً, ليحل, نفسه,

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون حل الكنيست، بعد يوم واحد من الإعلان عن تقديم الانتخابات.

ومن المقرر أن يلتئم الكنيست غداً الأربعاء، للتصويت على حل نفسه، فيما سينفض الكنيست كلياً الأربعاء القادم تمهيداً للانتخابات الجديدة المقررة في شهر نيسان القادم.وقد تم تحديد يوم التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل موعدا لإجراء الانتخابات العامة في "إسرائيل".