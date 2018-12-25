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"أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، مساء أمس الإثنين، مقتل 37 محتجاً سودانياً قتلوا على يد الأجهزة الأمنية منذ اندلاع الاحتجاجات الأربعاء الماضي، فيما لم تعلن السلطات سوء عن ثمانية أشخاص فقط.



وقالت المنظمة الحقوقية العالمية، إنها حصلت على هذه المعلومات من تقارير موثوقة، وأن القتلى سقطوا أثناء تظاهرهم ضد الحكومة.


وأضافت المنظمة في البيان الذي أصدرته بشأن الضحايا، أن استخدام قوات الأمن للقوة المميتة ضد المتظاهرين العزل دون تمييز، أمرا "مقلق للغاية" وذلك بالنظر إلى أنه كان من المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات اليوم الثلاثاء.




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