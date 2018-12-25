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الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



باجواء من البهجة والسرور ، أقيم صباح اليوم الثلاثاء قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد المجيد في كنيسة المجمع للروم الكاثوليك في الناصرة.



ترأس القداس الارشمندريت اميل شوفاني راعي رعية الروم الكاثوليك في الناصرة بحضور مهيب ، حيث تبادل المحتفلين التهاني بعد القداس.




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