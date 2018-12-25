تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |  2018-12-25 09:13:23 مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة |  2018-12-25 09:07:57 عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين |  2018-12-25 08:47:06 وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية |  2018-12-25 08:18:39 مفاجأة "مدفونة تحت الأرض" عثر عليها اثناء الكشف عن مكان صدام حسين |  2018-12-25 07:41:16 ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا |  2018-12-25 07:40:15 الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين |  2018-12-25 07:37:28 أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق |  2018-12-25 07:35:59 رفع اسعار الكهرباء ابتداء من مطلع العام المقبل |  2018-12-25 07:34:11 وفاة "الخليفة المحتمل" للمرشد الأعلى في إيران |  2018-12-25 07:32:54 البابا فرانسيس: تذكروا الفقراء واحذروا المادية |  2018-12-25 06:51:13 تأجيل موعد إعلان "صفقة القرن" |  2018-12-25 06:47:44 اجواء باردة اليوم ومنخفض عميق وأمطار غزيرة غدا الاربعاء |  2018-12-24 23:28:02 نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

برشلونة قريب من عقد صفقة دي يونغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير رياضية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ، المحترف بصفوف أياكس أمستردام لضمه في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.



وذكرت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الرياضية الإسبانية، أن النادي الكتالوني متفائل بشأن إتمام صفقة اللاعب الموهوب، بعدما تقدم بعرض مادي مقبول بالنسبة إلى دي يونغ.


وأشارت إلى أن اللاعب سيحسم خلال الأيام المقبلة وجهته في الصيف، لكي يركز في مشواره الرياضي مع أياكس خلال الأشهر المتبقية له مع النادي، الذي ينافس على لقب الدوري هذا الموسم مع ايندهوفن ويواصل التطلع بعد بلوغه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.


ويتنافس ناديا مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جرمان الفرنسي أيضا على ضم دي يونغ، الذي يرغب أياكس في بيعه مقابل 70 مليون يورو، والذي يثق مسؤولو البرسا في أنه سيختار الفريق الكتالوني في نهاية الأمر.




كلمات متعلقة

برشلونة, قريب, من, عقد, صفقة, دي, يونغ,

تابعونــا

يوفنتوس يكشف التفاصيل السرية لصفقة رونالدو يوفنتوس يكشف التفاصيل السرية لصفقة رونالدو 2018-12-25 | 07:38:28

اعتبر كثيرون نبأ انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو...

نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس 2018-12-24 | 23:28:02

ساهم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بقوة في تتويج الفريق الملكي بلقب كأس العالم...

ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية 2018-12-24 | 20:19:49

اقتحم عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، تشكيلة أفضل اللاعبين الفرنسيين...

يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال 2018-12-24 | 14:00:49

ذكر موقع "Football Italia" أن الدولي الويلزي آرون رامزي، نجم آرسنال الإنجليزي، تلقى عرضا...

فيرجسون يعود للعمل في مانشستر يونايتد فيرجسون يعود للعمل في مانشستر يونايتد 2018-12-24 | 13:00:13

عاد أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، للعمل مع النادي مرة...

إجبار باريس سان جرمان على بيع مبابي أو نيمار إجبار باريس سان جرمان على بيع مبابي أو نيمار 2018-12-24 | 11:50:56

أكدت مصادر أن باريس سان جرمان الفرنسي مقبل على قرار "حاسم" قد يعرضه لضربة قوية،...

كلوب يزعج عشاق رونالدو بصورة "سيلفي" كلوب يزعج عشاق رونالدو بصورة "سيلفي" 2018-12-24 | 10:11:09

أثار يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي حفيظة عشاق البرتغالي...

هل يعود أوزيل إلى ريال مدريد؟.. صفقة تبادلية في الطريق هل يعود أوزيل إلى ريال مدريد؟.. صفقة تبادلية في الطريق 2018-12-24 | 09:14:29

قالت تقارير إعلامية إن مسؤولي أرسنال الإنجليزي يفكرون في الاستغناء عن النجم...

عرض "ملكي" لضم المغربي نبيل فقير عرض "ملكي" لضم المغربي نبيل فقير 2018-12-24 | 06:51:16

أبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بالنجم الفرنسي من أصول جزائرية نبيل...

الكشف عن صدمة مورينيو في اجتماع إقالته من مانشستر يونايتد الكشف عن صدمة مورينيو في اجتماع إقالته من مانشستر يونايتد 2018-12-23 | 18:54:16

كشف تقرير بريطاني عن الصدمة التي تعرض لها البرتغالي جوزيه مورينيو منذ عدة أيام،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقمطعم ديانا الناصرة عزيز بطو وزارة الصحة تلغي أمر اغلاق طبيبة لواء الشمال اصابة شاب بالغة في الرأس مدينة الناصرة الشرطة اسعاف مستشفى بالغة الخطورة مصرع يوسف سليم عبد الخالق باطلاق نار اصابة مهرجان الدبكة ابو سنان تستضيف قرية درزية قرى مشاركة واسعة احتفال ساحة المهد اهالي بيت لحم نصرة تتويج يعقوب شاهين لقب اراب ايدول احتراق خزان وقود سولار كفر ياسيف سيارات 5 اطفاء انقاذ اخماد تبغ حاوية ميناء حيفا محل عرابة بيعه مشتبهون اعتقالات جودة عالية ادهم هادية اخاء الناصرة تكريم مباراة اللد مسيرة كروية ناجحة اضراب عام مفتوح عدم افتتاح العام الدراسي المجالس الشركسية الدرزية الشاب أحمد فحماوي حيفا تكسير سيارته عنصري كريات يام يهود الشرطة التحقيق دهس حادث ابو سنان قرية 6 سنوات طفلة مركز حيان الطبي شرطة اسعاف خالد جنيدي القدس دراجة نارية حادث طرق مروع مستشفى الطبيب محمد زيدان يحيى ينقذ حياة مسنة تعرضت لكسر في فقرات الرقبة مستشفى العفولة شعانين احد قداس احتفال البشارة الناصرة قداس كنيسة بث مباشر :آرسنال و واتفورد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com