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شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير



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دخل الشيخ صياح الطوري (69 عاماً) من قرية العراقيب في النقب، سجن الرملة، لقضاء محكوميته بالحبس الفعلي 10 أشهر، بتهمة "الاستيلاء على أراضي الدولة"، وهي الأراضي التي صادرتها سلطات الاحتلال من أهالي النقب.



وانطلقت مسيرة سيارات من العراقيب برفقة الطوري، ترفع أعلاماً ورايات حملت صوره، بمشاركة العديد من سكان قريته وأهالي النقب ونواب عن القائمة المشتركة وشخصيات وقيادات سياسية وجماهيرية.


ووصلت المسيرة إلى مدينة رهط وانضم إليها العشرات من الناشطين لتواصل طريقها لسجن الرملة، ونظمت وقفة تضامنية مع الطوري، قبيل دخوله السجن.


وكانت ما تسمى المحكمة العليا قد ردت في تاريخ 21.11.2018 طلب الاستئناف الذي تقدم به محامي الطوري، وأبقت على عقوبة السجن 10 أشهر، وغرامة مالية قدرها 36 ألف شيقل، التي فرضتها محكمة الصلح في بئر السبع ضد الطوري.




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