تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |  2018-12-25 09:13:23 مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة |  2018-12-25 09:07:57 عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين |  2018-12-25 08:47:06 وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية |  2018-12-25 08:18:39 مفاجأة "مدفونة تحت الأرض" عثر عليها اثناء الكشف عن مكان صدام حسين |  2018-12-25 07:41:16 ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا |  2018-12-25 07:40:15 الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين |  2018-12-25 07:37:28 أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق |  2018-12-25 07:35:59 رفع اسعار الكهرباء ابتداء من مطلع العام المقبل |  2018-12-25 07:34:11 وفاة "الخليفة المحتمل" للمرشد الأعلى في إيران |  2018-12-25 07:32:54 البابا فرانسيس: تذكروا الفقراء واحذروا المادية |  2018-12-25 06:51:13 تأجيل موعد إعلان "صفقة القرن" |  2018-12-25 06:47:44 اجواء باردة اليوم ومنخفض عميق وأمطار غزيرة غدا الاربعاء |  2018-12-24 23:28:02 نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




ودّعت جماهير كبيرة الشيخ صياح الطوري بطريقه لدخول سجن الرملة لقضاء تسعة أشهر بتهمة السيطرة على أرض ليست له، وهي أرض والده وجده وعشيرته!!


وقال الشيخ عزيز الطوري بأن لا شيء يثنيه عن البقاء فوق ثرى أرضه وأرض آبائه وأجداده، وإما فوقها عزيزًا كريمًا أو تحتها عزيزًا كريمًا. 


وكان مع الشيخ النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة الذي اُعتقل عدة مرات مع الشيخ صياح الطوري بأن الشيخ صياح الطوري هو رمز فلسطيني كبير، وأنه يصنع مأثرة فلسطينية بصموده. وقال عودة بإنه يأمل عند خروج الشيخ صياح من سجنه يدخله الفاسد نتنياهو مباشرة.




كلمات متعلقة

موكب, كبير, يودّع, الشيخ, صياح, الطوري, بطريقه, إلى, السجن‎,

تابعونــا

شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير 2018-12-25 | 10:22:23

دخل الشيخ صياح الطوري (69 عاماً) من قرية العراقيب في النقب، سجن الرملة، لقضاء...

مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة 2018-12-25 | 09:13:23

لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين من سكان مدينة رهط في النقب مصرعها صباح اليوم...

فيديو وصور - بيت لحم تحتفل بالميلاد المجيد فيديو وصور - بيت لحم تحتفل بالميلاد المجيد 2018-12-25 | 08:06:38

بإقامة الصلوات، والتراتيل الدينية، وعلى أصوات ضرب الكشافة وقرع الأجراس، انطلقت...

رفع اسعار الكهرباء ابتداء من مطلع العام المقبل رفع اسعار الكهرباء ابتداء من مطلع العام المقبل 2018-12-25 | 07:35:59

أعلنت سلطة الكهرباء اليوم عن رفع أسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة اثنين فارزة تسعة...

اجواء باردة اليوم ومنخفض عميق وأمطار غزيرة غدا الاربعاء اجواء باردة اليوم ومنخفض عميق وأمطار غزيرة غدا الاربعاء 2018-12-25 | 06:47:44

تتأثر البلاد[ ، مساء غد الأربعاء، بمنخفض جوي عميق تصاحبه امطار غزيرة، وتنخفض فيه...

اصابة شابين من جلجولية في حادث طرق ذاتي على شارع 6 اصابة شابين من جلجولية في حادث طرق ذاتي على شارع 6 2018-12-24 | 23:24:23

اسفر حادث طرق ذاتي مساء الاثنين على شارع 6 اصابة شابين من جلجولية بجراح تم نقلهم...

عودة: أسمع نتنياهو: سنبقى موحدين وكلنا نتدفق بالحافلات إلى صناديق الاقتراع!‎ عودة: أسمع نتنياهو: سنبقى موحدين وكلنا نتدفق بالحافلات إلى صناديق الاقتراع!‎ 2018-12-24 | 20:10:45

في أعقاب القرار بفضّ الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة، صرّح رئيس القائمة...

فيديو - مزين غيث من عرابة ابنة ال 46 عاما تدير ورشة دهان فيديو - مزين غيث من عرابة ابنة ال 46 عاما تدير ورشة دهان 2018-12-24 | 14:57:17

نجاح باهر حققته مزين علي غيث نصار ام سامي من مدينة عرابة بعد تحقيق حلمها بعد عشرة...

حل الكنيست وانتخابات مبكرة في نيسان المقبل حل الكنيست وانتخابات مبكرة في نيسان المقبل 2018-12-24 | 14:52:29

قرر رؤساء الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، خلال اجتماع لهم اليوم...

بالفيديو والصور:الالاف في مسيرة الميلاد ألـ36 في الناصرة واجواء احتفالية بالفيديو والصور:الالاف في مسيرة الميلاد ألـ36 في الناصرة واجواء احتفالية 2018-12-24 | 13:55:34

بمشاركة واسعة , اختتمت في مدينة الناصرة مسيرة الميلاد التقليدية ال 36 , والتي تشرف...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تمديد اعتقال سلمان عامر رئيس مجلس محلي جولس قتل منير نبواني اطلاق نار محكمة رئيس بلدية طمرة سهيل ذياب التحقيق الشرطة هدم بيت استجواب سخنين تلاقي بيتار القدس السبت ستاد الدوحة مباراة ابنءا فريق بدون جمهور بيتارخديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون كريات انا طعن شاب يهودي اصابة جنائي ظن انه عربي انتقام جولة ثانية باقة الغربية انتخابات رئاسة اقتراع مشاركة بلديةهستدروت نقابة سهيل دياب الناصرة كتلة الجبهةطرعان . تظاهرة الاقصى المسجد القدس بالروح بالدممصرع شاب تصادم حافلة ركاب ديمونا يوحام حادث طرق مروع النقب موسى عواد عمراني ابو القرينات عشيرة منسطو رجل اعمال طوبا زنغرية سرقة مال مستندات شيكات مجهولين شرطة تحقيق سقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث فؤاد بن اليعيزر وفاة مستشفى ايخيلوف اعلان رسميا عضو كنيست بسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب كابول طن لحوم ابادة رقابة بيطيرية قرية ضبط حملة مداهمة مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com