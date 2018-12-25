موكب, كبير, يودّع, الشيخ, صياح, الطوري, بطريقه, إلى, السجن‎,

ودّعت جماهير كبيرة الشيخ صياح الطوري بطريقه لدخول سجن الرملة لقضاء تسعة أشهر بتهمة السيطرة على أرض ليست له، وهي أرض والده وجده وعشيرته!!وقال الشيخ عزيز الطوري بأن لا شيء يثنيه عن البقاء فوق ثرى أرضه وأرض آبائه وأجداده، وإما فوقها عزيزًا كريمًا أو تحتها عزيزًا كريمًا.وكان مع الشيخ النائب ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة الذي اُعتقل عدة مرات مع الشيخ صياح الطوري بأن الشيخ صياح الطوري هو رمز فلسطيني كبير، وأنه يصنع مأثرة فلسطينية بصموده. وقال عودة بإنه يأمل عند خروج الشيخ صياح من سجنه يدخله الفاسد نتنياهو مباشرة.