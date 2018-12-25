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مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقيت طفلة تبلغ من العمر عامين من سكان مدينة رهط في النقب مصرعها صباح اليوم الثلاثاء جرا تعرضها للدهس من قبل سيارة خصوصية.



وتم نقل الطفلة الى المستشفى في بئر السبع وهي تعاني من اصابات خطيرة حيث تم اقرار وفاتها متأثرة بجراحها.

من جهتها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
مصرع طفلة رضيعة عامين من رهط دهستها سيارة




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