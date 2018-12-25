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عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس العراقي الراحل صدام حسين في الذكرى الـ12 لإعدامه.



ورفعت مجموعة من طلاب جامعة الأنبار، صورة مرسومة للرئيس صدام حسين خلال احتفالية داخلية أقاموها، ورسمت الصورة باللون الأسود على لوحة بيضاء، فيما تجمع العشرات من الطلبة حول حاملها.


وتداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، وثقت الاحتفالية التي رافقتها أغاني عراقية وطنية كانت تبث سابقا.


بدورها، توعدت جامعة الأنبار باتخاذ أقسى العقوبات بحق المتورطين برفع صورة الرئيس العراقي الراحل في أروقة الجامعة، وقالت الجامعة، في بيان: "تم إحالة الرسام وهو من خارج الجامعة إلى الجهات المعنية".


ويأتي رفع الصور بعد ساعات على بث ابنته رغد صدام حسين تسجيلا صوتيا بمناسبة ذكرى إعدام والدها قبل 12 عاما.




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