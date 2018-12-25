عراقيون, يحيون, الذكرى, الـ12, لإعدام, الرئيس, الراحل, صدام, حسين,

كلمات متعلقةعراقيون, يحيون, الذكرى, الـ12, لإعدام, الرئيس, الراحل, صدام, حسين,
تعيش مدينة القصرين التونسية هدوءاً نسبياً بعد احتجاجات ليلية على خلفية وفاة...
نشرت وسائل إعلام أمريكية ملفا كاملا بمناسبة ذكرى الكشف غن مكان الرئيس العراقي...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا...
قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه دعوة إلى...
توفي رجل الدين البارز في إيران، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، عن عمر يناهز 70 عاما...
قاد البابا فرنسيس، مساء الاثنين، قداسا شارك فيه ما يقرب من 10 آلاف كاثوليكي في ليلة...
قال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الإثنين، إن الإدارة الأميركية تنوي تأجيل...
تتأثر البلاد مساء الأربعاء، بمنخفض جوي عميق تصاحبه امطار غزيرة، وتنخفض فيه درجات...
أقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسة اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام لعام 2018،...
أظهر مؤشر «بلومبرغ» لأغنى 500 ملياردير، خسارة أثرياء العالم نحو 511 مليار دولار في...