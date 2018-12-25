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فيديو وصور - بيت لحم تحتفل بالميلاد المجيد



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 بإقامة الصلوات، والتراتيل الدينية، وعلى أصوات ضرب الكشافة وقرع الأجراس، انطلقت الاحتفالات بأعياد الميلاد في مدينة  بيت لحم، للطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي.


شوارع المدينة ومنذ أسابيع تزينت ونصبت شجرة الميلاد في ساحة الكنيسة

وشهدت المدينة عروضا كشفية جابت شوارعها وصولا إلى ساحة المهد، وسط تجمع آلاف المحتفلين والسياح، الذين قدموا من مختلف أرجاء العالم للاحفاء بهذه المناسبة في مهد السيد المسيح عليه السلام.

ووفق وزارة السياحة، تمكن ثلاثة ملايين سائح في الوصول والصلاة داخل كنيسة المهد منذ بداية العام، بينما لم يسمح سوى لـ 500 غزي بالوصول للمدينة.


الصور بلطف من صفحة بلدية بيت لحم على الفيسبوك




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