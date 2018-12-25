أعلنت إدارة تطبيق "أنغامي" أن الأغنية الثنائية لعمرو دياب و"مارشميلو" التي حملت اسم، "باين حبيت"، حققت أعلى نسبة استماع لعام 2018.

وأشار التطبيق إلى أنها المرة الأولى التي يتصدر فيها فنان القوائم العربية والأجنبية في آن واحد، ألا وهو الـ "دي جي" الأمريكي، "مارشميلو".وتصدر "مارشميلو" القائمة العربية الأكثر استماعا من خلال أغنية "باين حبيت"، بينما تصدر القوائم الغربية من خلال أغنية "Friends"، ليلقب بفنان عام 2018.وعلاوة على ما سبق، حققت أغاني عمرو دياب مجتمعة، أعلى عدد استماعات عبر تطبيق "أنغامي" خلال عام 2018، وخاصة عقب طرح الفنان المصري لألبومه الأخير، "كل حياتي".