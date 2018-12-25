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بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع "آيفون"!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قرر القضاء الألماني حظر بيع بعض نماذج هواتف آيفون في البلاد، بعد أن اعتبر "آبل" مذنبة في انتهاكها لبراءات الاختراع.


ويرى القضاء أن "آبل" مذنبة في القضية المرفوعة ضدها من قبل شركة "Qualcomm"، وأنها انتهكت فعلا براءات اختراع للأخيرة دون أن تعوضها.


ويشمل قرار الحظر بيع هواتف "iPhone 7" و"7 Plus" و"8" و"8 Plus" و"iPhone X" على الأراضي الألمانية.


ويشبه هذا الحظر قرارا صدر عن القضاء الصيني مؤخرا، والذي حظر بيع 7 نماذج من هواتف "آبل": "iPhone 6S"و"6S Plus" و"7" و"7 Plus" و"8" و"8 Plus" و"X"، وذلك بعد اعتبارها مذنبة في نفس القضية.




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