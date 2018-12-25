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ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة وشكرها على ذلك.



وغرد ترامب في حسابه على "تويتر" اليوم الاثنين: "وافقت السعودية الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة. هل ترون؟ أليس من الجيد أن تساعد الدول الغنية في إعادة إعمار جيرانها بدلا من بلد عظيم، الولايات المتحدة، تقع على بعد 5000 ميل. شكرا للسعودية"!




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