تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 07:41:16 ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا |  2018-12-25 07:40:15 الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين |  2018-12-25 07:37:28 أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق |  2018-12-25 07:35:59 رفع اسعار الكهرباء ابتداء من مطلع العام المقبل |  2018-12-25 07:34:11 وفاة "الخليفة المحتمل" للمرشد الأعلى في إيران |  2018-12-25 07:32:54 البابا فرانسيس: تذكروا الفقراء واحذروا المادية |  2018-12-25 06:51:13 تأجيل موعد إعلان "صفقة القرن" |  2018-12-25 06:47:44 اجواء باردة اليوم ومنخفض عميق وأمطار غزيرة غدا الاربعاء |  2018-12-24 23:28:02 نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس |  2018-12-24 23:24:23 اصابة شابين من جلجولية في حادث طرق ذاتي على شارع 6 |  2018-12-24 23:19:24 منخفض جوي عميق مصحوب بامطار وعواصف الاربعاء والخميس |  2018-12-24 23:16:51 الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون العفو العام |  2018-12-24 20:22:15 13 فائدة مذهلة لسمك التونة |  2018-12-24 20:17:13 الفصائل الفلسطينية تلوح "بخشونة" والجمعة القادم اختبار |  2018-12-24 20:10:45 عودة: أسمع نتنياهو: سنبقى موحدين وكلنا نتدفق بالحافلات إلى صناديق الاقتراع!‎ |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الموسيقى والحمل.. العلم يكشف الرابط وأثره على صحة الجنين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عرفت الموسيقى على مر العصور كوسيلة للمساعدة على الاسترخاء وتفريغ شحنات التوتر، فيما يكشف العلم الآن حقيقة الرابط بين الحمل والاستماع إلى الموسيقى.



فقد أكدت دراسة حديثة أن الموسيقى، تلعب دورا في تقليل أعراض القلق والاكتئاب الذي تعانيه معظم الأمهات عند الحمل، مما قد ينعكس إيجابيا على صحة الجنين.


وعلى عكس العلاجات النفسية التقليدية، حيث يتحدث الناس عن مشاكلهم، تشير الدراسة التي إلى أن الموسيقى والفنون التعبيرية الأخرى تساعد الأشخاص على التعامل مع أمراض الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب واضطرابات الأكل.

وركزت الدراسة على الصحة العقلية أثناء الحمل، وشملت 409 نساء في الأشهر الثلاثة الأخيرة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".


وتلقى نصف النساء علاجا بالاستماع إلى موسيقى مفعمة بالحيوية، 3 مرات في الأسبوع، بينما لم يفعل النصف الآخر ذلك.


وبعد الانتهاء من العلاج، وأظهرت الدراسة أن النساء اللواتي شاركن في العلاج بالموسيقى كن أقل قلقا من أولئك الذين لم يستمعوا للموسيقى.


ووفقا للباحثين في الدراسة، يمكن للعلاج بالموسيقى أن يكون فعالا وأقل تكلفة وأسهل تنفيذا من أنواع العلاجات الأخرى.




كلمات متعلقة

الموسيقى, والحمل.., العلم, يكشف, الرابط, وأثره, على, صحة, الجنين,

تابعونــا

13 فائدة مذهلة لسمك التونة 13 فائدة مذهلة لسمك التونة 2018-12-24 | 20:22:15

بفضل مزاياه العديدة، يعتبر سمك التونة الخيار الأمثل للرياضيين والباحثين عن...

ضمادة "كهربائية" تسرع شفاء الجروح! ضمادة "كهربائية" تسرع شفاء الجروح! 2018-12-24 | 14:00:29

توصلت دراسة حديثة إلى أن ضمادة مطورة تولد تيارا كهربائيا لطيفا، يمكن أن تساعد على...

مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس 2018-12-24 | 13:00:25

ابتكر علماء من مركز جون هوبكنز للسرطان "مزيجا مثاليا" قادرا على القضاء على سرطان...

أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! 2018-12-24 | 12:23:50

يواجه الآباء، الذين كانوا يشعرون بالقلق من أن أطفالهم يقضون وقتاً طويلاً أمام...

اكتشاف مادة في قطرات العين تعالج سرطان الدم اكتشاف مادة في قطرات العين تعالج سرطان الدم 2018-12-24 | 11:50:09

كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن أحد مكونات قطرات العين الخاصة بعلاج أمراض...

عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة 2018-12-24 | 10:15:40

أظهرت نتائج دراسة شاملة أجراها علماء جامعة هارفارد الأمريكية، أن تناول عصير...

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" 2018-12-24 | 06:56:14

يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...

أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" أسوأ خبر لعشاق "القهوة السوداء" 2018-12-23 | 13:19:17

يعتقد كثيرون من محبي القهوة أن هذا المشروب "المزاجي" يجب أن يشرب دون إضافات، وأن...

9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 9 أسباب لتأخر الحمل لدى المرأة 2018-12-23 | 11:17:53

يمثل تأخر الحمل هاجسا يؤرق الكثير من الأزواج، إلا أنه قد يكون ناجما عن مشكلة بسيطة...

التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز التوصل إلى طريقة للتخلص من خلايا مخزّنة لفيروس الإيدز 2018-12-22 | 23:15:01

توصل فريق من معهد باستور إلى تحديد نقطة ضعف في الخلايا "المخزّنة" لفيروس #الإيدز ما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids فتيات الناصرة عيلوط اصابة حادث طرق مروع انقلاب سيارة هار يونا نتسيرت عيليت تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع طفل تعرض للدهس كفر كنا اصابة مستشفى منطقة الرأس سيارة حادث شرطة اسعاف نفق الجيش الاسرائيلي غزة داخل اسرائيل قطاع احباط مواجهات القاء قنابل حجارة غاز مدينة سخنين سخنين فريق ابناء نصف نهائي كأس الدولة مباراة جمهور الخميس مكابي تل ابيب تفجير مبنى دائري عكا لحظة تصوير جوي اليوم الجمعة فيديوسحنين جمهور غنايم مسعود عضو الكنيست نتانياهو أقصى القدس القائمة المشتركة كيان شعبان الل متأثرا بجراحه . الرملة اطلاق نار اصابة مستشفى الشرطة أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة اضراب شامل يوم 31 اب السلطات المحلية البلديات جميع مركز الحكم المحلي اعلان قرار تعيين البروفيسور نعيم شحادة مديرا لمعهد الغدد الصماء في مستشفى رمبام حيفا تمديد اعتقال طبيب نساء الناصرة مخالفات جنسية متعالجتين شابتين لديه مصرع 95 مواطنا شخصا عربيا عرب حوادث حادث طرق قاتلة منذ بداية العام عامن 2015مداهمة هدم جدار اقرث المهجرة كنيسة مواجهات شبان دائرة اراضي اسرائيل
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com