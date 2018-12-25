يوفنتوس, يكشف, التفاصيل, السرية, لصفقة, رونالدو,

اعتبر كثيرون نبأ انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو الماضي أهم صفقات، وربما انقلابات، كرة القدم في 2018، لكن خطوة النجم البرتغالي الأشهر في التاريخ أحاط بها منذ ذلك الحين سيل شائعات حان أوان كشف حقيقتها إلى الأبد.

رونالدو، الذي صنع اسما لا ينسى خلال 9 أعوام في ريال مدريد، كان قد قرر فجأة الرحيل عن الفريق الملكي، عقب تحقيق إنجاز مدو بالفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.قرار تباينت التحليلات بشأن دوافعه وأسبابه، وما إذا كان "الدون" قد اتخذه عن رغبة واقتناع، أم قسرا، بضغوط من إدارة ريال مدريد وعلى رأسها الرجل القوي، فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة النادي.لكن ضغوط بيريز الذي أشار إليها رونالدو نفسه لم تكن في الواقع هي سبب الرحيل، والدليل شهادة تفصيلية من المدير الرياضي ليوفنتوس، فابيو باراتيشي الذي كشف مؤخرا متى وكيف تمت عملية الانتقال التي صدمت الوسط الرياضي بأكمله.قال باراتيشي: "عندما التقينا (خورخي) مينديز (وكيل أعمال رونالدو)، لمناقشة صفقة لضم اللاعب البرتغالي (جواو) كانسيلو ، بدأ كل شيء".وأضاف، لموقع "سكاي سبورت إيطاليا"، "قال لي مينديز لن تصدق هذا الأمر، كريستيانو يريد أن يأتي إلى يوفنتوس".