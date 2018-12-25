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أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه دعوة إلى نظيره الأميركي، دونالد ترامب، لزيارة تركيا في 2019.



وأوضح المتحدث، هوغان جيدلي، في بيان: "رغم أنه ليس هناك شيء محدد يجري التخطيط له، فإن الرئيس مستعد لاجتماع محتمل في المستقبل".



وتأتي هذه الدعوة بعد أيام فقط على قرار ترامب المثير للجدل سحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا، حيث يشاركون هناك في تحالف دولي لمحاربة تنظيم داعش.




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