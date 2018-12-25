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رفع اسعار الكهرباء ابتداء من مطلع العام المقبل



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 أعلنت سلطة الكهرباء اليوم عن رفع أسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة اثنين فارزة تسعة بالمئة (2.9%) ابتداء من مطلع العام المقبل 1.1.2019.




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