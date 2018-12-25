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وفاة "الخليفة المحتمل" للمرشد الأعلى في إيران



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 توفي رجل الدين البارز في إيران، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، عن عمر يناهز 70 عاما بعد صراع طويل مع المرض.


وكان شاهرودي رئيسا لمجمع تشخيص مصلحة النظام، الهيئة المختصة بالفصل في النزاعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وهو المنصب الذي عُيّن فيه العام الماضي.


ورأس شاهرودي في السابق السلطة القضائية في إيران حتى عام 2009، حيث أجرى بعض الإصلاحات، ومنها إلغاء عقوبة الإعدام بالرجم، التي قال إنها تضر بصورة إيران.لكن جماعات ناشطة في مجال حقوق الإنسان تقول إنه لم يضع حدا لعمليات الاعتقال العشوائي للنشطاء الحقوقيين والسياسيين، وأن تعذيب السجناء استمر أثناء توليه للمنصب.


وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قطع شاهرودي زيارة إلى ألمانيا للعلاج بعدما أحاله نشطاء للادعاء الألماني، بزعم أنه أصدر أحكاما بالإعدام تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.




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