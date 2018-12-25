كلمات متعلقةتأجيل, موعد, إعلان, "صفقة, القرن",
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا...
قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه دعوة إلى...
توفي رجل الدين البارز في إيران، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، عن عمر يناهز 70 عاما...
قاد البابا فرنسيس، مساء الاثنين، قداسا شارك فيه ما يقرب من 10 آلاف كاثوليكي في ليلة...
تتأثر البلاد مساء الأربعاء، بمنخفض جوي عميق تصاحبه امطار غزيرة، وتنخفض فيه درجات...
أقرّ مجلس الوزراء الأردني في جلسة اليوم الاثنين مشروع قانون العفو العام لعام 2018،...
أظهر مؤشر «بلومبرغ» لأغنى 500 ملياردير، خسارة أثرياء العالم نحو 511 مليار دولار في...
نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حوار مع مجلة Le Point الفرنسية الاتهامات...
قال مسؤول مغربي إن السلطات المغربية تعتقد أن المشتبه بهم الأربعة في مقتل سائحتين...
قال مسؤولون في إندونيسيا، الاثنين، إن عدد قتلى أمواج المد العاتية (تسونامي) التي...