اجواء, باردة, اليوم, ومنخفض, عميق, وأمطار, غزيرة, غدا, الاربعاء,

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بإقامة الصلوات، والتراتيل الدينية، وعلى أصوات ضرب الكشافة وقرع الأجراس، انطلقت...
أعلنت سلطة الكهرباء اليوم عن رفع أسعار الكهرباء للمستهلك بنسبة اثنين فارزة تسعة...
اسفر حادث طرق ذاتي مساء الاثنين على شارع 6 اصابة شابين من جلجولية بجراح تم نقلهم...
في أعقاب القرار بفضّ الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة، صرّح رئيس القائمة...
نجاح باهر حققته مزين علي غيث نصار ام سامي من مدينة عرابة بعد تحقيق حلمها بعد عشرة...
قرر رؤساء الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، خلال اجتماع لهم اليوم...
بمشاركة واسعة , اختتمت في مدينة الناصرة مسيرة الميلاد التقليدية ال 36 , والتي تشرف...
أكد رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، أن الاحتفال بعيد الميلاد، موضوع وطني بامتياز،...
كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت الى محطة الشرطة صباح...
أعلنت سلطة المياه اليوم عن رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% ابتداء من مطلع العام...