نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس

ساهم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بقوة في تتويج الفريق الملكي بلقب كأس العالم للأندية، بعد الانتصار في المباراة النهائية على العين الإماراتي بنتيجة 4-1. لكن تلك المباراة كشفت عن تناقض كبير في موقف راموس، من إطلاق الجماهير لصافرات الاستهجان ضد اللاعبين. وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن راموس تعرض لصافرات استهجان خلال المباراة النهائية كلما لمس الكرة، ليرد اللاعب بعد تسجيل هدف في شباك العين بمطالبة الجماهير بالصمت. وأرجع البعض تلك الصافرات إلى غضب الجماهير من راموس، بعد تسببه في إصابة المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي. وعقب المباراة علق راموس على تعرضه لصافرات الاستهجان قائلا: "لا يمكن تفسير موقف الجمهور، أعتقد أنه يجب احترام شخصيات كرة القدم". وقارنت الصحيفة بين موقف راموس بعد مباراة العين، وتعليق قائد ريال مدريد على إطلاق صافرات الاستهجان ضد لاعب برشلونة جيرارد بيكيه، خلال مباراة إسبانيا وألبانيا، في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا. وقال راموس عقب تلك المباراة: "لا يمكن أن تطلب من الجماهير فعل أي شيء، وكل شخص له حرية التعبير، وصحيح أننا يجب أن نفكر قليلا في الفريق الوطني وهذه المجموعة، ويجب أن تكون الأجواء جيدة، لكن كل شخص يفعل ما يراه مناسبا".