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اصابة شابين من جلجولية في حادث طرق ذاتي على شارع 6



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اسفر حادث طرق ذاتي مساء الاثنين على شارع 6 اصابة شابين من جلجولية بجراح تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج اثر انقلاب سيارتهم لاسباب غير معروفة .


الطواقم الطبية نقلت الشابين للمستشفى لاستكمال العلاج ووصفت اصابتهم بالطفيفة .

دوريات من الشرطة وصلت وباشرت التحقيق .




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