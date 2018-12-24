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منخفض جوي عميق مصحوب بامطار وعواصف الاربعاء والخميس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تتأثر البلاد مساء الأربعاء، بمنخفض جوي عميق تصاحبه امطار غزيرة، وتنخفض فيه درجات الحرارة بشكل ملموس، وسط تحذيرات من تشكل السيول، وحدوث انزلاقات على الطرقات، علاوة على التحذير مما قد تسببه سرعة الرياح.


مدير عام الأرصاد الجوية ، يوسف أبو أسعد، اوضح خلال حديث لوكالة القدس أن تأثير المنخفض سيبدأ مساء  الأربعاء، وان مصدره جنوب أوروبا وغرب قبرص، حيث ستبدأ الأمطار بالسقوط ليل الأربعاء، على المناطق الشمالية وتمتد بعدها إلى بقية المناطق.

وصباح الخميس القادم، سيدخل تأثير المنخفض الفعلي على البلاد، حيث ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وستسقط أمطار غزيرة ومصحوبة بالبرد على كافة المناطق، اما درجة الحرارة العظمى فانها ستبلغ نهارا في القدس 9 درجات وستهبط في الليل إلى 5 درجات، وفقا للأرصاد الجوية، التي نفت بأن ثلوجا ستتساقط، وقالت على لسان أبو أسعد بان هذا "المنخفض ليس قطبيا كما يتداول البعض".

ويستمر تأثير المنخفض الجوي من مساء الأربعاء حتى يوم الجمعة، حيث تكون الأجواء يوم الخميس باردة، وسط سقوط أمطار غزيرة. ويوم الجمعة، تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة، وتسقط أمطار متقطعة، وتصل درجة الحرارة في القدس خلال ساعات النهار 10 درجات، وفي رام الله 9 درجات، أما في الليل فان درجات الحرارة ستنخفض إلى 5 درجات مئوية في القدس ورام الله. ويوم السبت القادم، سينتهي تأثير المنخفض الجوي، ولكن المنطقة ستتأثر بمنخفض جوي آخر يوم الأحد المقبل، كما قال أبو أسعد.

الأرصاد الجوية، حذرت من غزارة الأمطار ومن خطر تشكل السيول والفيضانات، ومن السرعة العالية للرياح التي تصاحب المنخفض الذي يبدأ تاثيره على المنطقة مساء بعد غد الأربعاء.


ووفقا للأرصاد الجوية ، فإن نسبة الأمطار بلغت حتى الان في مناطق الوسط والشمال ما بين 50% إلى 68% من المعدل السنوي للهطول، حيث وصلت في قلقيلية 68% من المعدل الموسمي، أما في مناطق الجنوب فوصلت إلى 25% من المعدل السنوي.
منخفض جوي عميق مصحوب بامطار وعواصف الاربعاء والخميس




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