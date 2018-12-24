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ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقتحم عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، تشكيلة أفضل اللاعبين الفرنسيين بالدوريات الأوروبية، والتي تصدرها صحيفة ليكيب الفرنسية، أسبوعيا.

وتألق ديمبلي في المباراة الماضية للبارسا، أمام سيلتا فيجو، وسجل الهدف الأول للبلوجرانا في آخر مبارياته في 2018، قبل عطلة أعياد الميلاد.
وكان الهدف الذي سجله ديمبلي هو السابع له في الدوري هذا الموسم، والعاشر في مختلف المسابقات.
وجاءت تشكيلة ليكيب لهذا الأسبوع كالتالي: ألبان لافونت (فيورنتينا)، يان فاليري (ساوثهامبتون)، لويتش بيرين (سانت إيتيان)، مامادو ساخو (كريستال بالاس)، بيريك كابيلي (أنجيه)، بوجبا (مانشستر يونايتد)، ميندي (ليستر سيتي)، جوشوا (فولفسبورج)، فرانك ريبيري (بايرن ميونخ)، جوردان (رين)، عثمان ديمبلي (برشلونة).
ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية




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