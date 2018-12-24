تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-24 20:22:15 13 فائدة مذهلة لسمك التونة |  2018-12-24 20:17:13 الفصائل الفلسطينية تلوح "بخشونة" والجمعة القادم اختبار |  2018-12-24 20:10:45 عودة: أسمع نتنياهو: سنبقى موحدين وكلنا نتدفق بالحافلات إلى صناديق الاقتراع!‎ |  2018-12-24 14:57:17 فيديو - مزين غيث من عرابة ابنة ال 46 عاما تدير ورشة دهان |  2018-12-24 14:52:29 حل الكنيست وانتخابات مبكرة في نيسان المقبل |  2018-12-24 13:55:34 بالفيديو والصور:الالاف في مسيرة الميلاد ألـ36 في الناصرة واجواء احتفالية |  2018-12-24 12:29:40 صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم |  2018-12-24 12:23:50 أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! |  2018-12-24 12:15:24 فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد |  2018-12-24 11:08:50 بلومبرغ: أثرياء العالم خسروا 511 مليار دولار في 2018 |  2018-12-24 10:55:16 رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% |  2018-12-24 10:18:40 عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات |  2018-12-24 10:15:40 عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة |  2018-12-24 10:14:34 ظريف: لم نقل أبدا إننا نريد تدمير إسرائيل |  2018-12-24 10:12:14 تعرفوا على ملكة جمال كردستان العراق - صور وفيديو |

الرئيسية | فلسطين



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الفصائل الفلسطينية تلوح "بخشونة" والجمعة القادم اختبار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، توسيع مساحة المشاركة الجماهيرية في الجمعة المقبلة من المسيرات، وذلك ردا على التصعيد الإسرائيلي بحق المتظاهرين السلميين على السلك الحدودي شرق قطاع غزة، وهددت الهيئة بالعودة الى استخدام ما وصفته وسائل "خشنة" في ظل تنصل الاحتلال من تفاهمات التهدئة.


المشاركة الجماهيرية التي دعت لها الهيئة، هي رسالة كما تقول للاحتلال الإسرائيلي والوسطاء المصرين، بأن المسيرات مستمرة حتى يدفع الاحتلال ثمن حصاره على قطاع غزة.

الجهاد الإسلامي

حركة الجهاد الإسلامي، أكدت أن الهيئة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مسيرات العودة، مشيرة الى أن الهيئة في حالة نقاش حول استخدام أدوات ستحاول من خلالها إرباك الاحتلال الإسرائيلي وإزعاج المستوطنين في غلاف غزة.وقال القيادي في الجهاد احمد المدلل لمراسلة معا: "نحن على تواصل مع الوسطاء الذين رعوا مع الاحتلال الإسرائيلي التفاهمات السابقة، وأن يلزموا الاحتلال بالتفاهمات لتقليل الخسائر في صفوف أبناء شعبنا وعدم التغول عليه".

وأشار المدلل أنه حتى اللحظة لا يوجد جهود مصرية جديدة، وإنما تواصل مستمر، مشيرا الى أن استخدام أي أدوات تصعيدية من قبل الهيئة سيكون هدفه أعادة الاعتبار للدم الفلسطيني.

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أكدت أن وقف الأشكال النضالية المتعددة سواء وحدة الكوشوك أو وحدة قص السلك أو وحدة البلالين كانت قرارا وطنيا هدفه التقليل من الخسائر البشرية، ولم يكن التزاما للاحتلال أو لأي طرف.

القيادي في الجبهة حسين منصور قال: "انه في ظل استمرار استباحة الدم الفلسطيني والإجرام الإسرائيلي في مسيرات العودة، لدى الهيئة توجه بالعودة في كل لحظة الى كل الأشكال النضالية التي كانت موجودة، بالإضافة إليها أشكال نضالية أخرى"، مشددا أن الهيئة الوطنية لا يمكن أن تسمح باستمرار هذه الجرائم واستمرار استباحة الدم.وأضاف: "هذه رسالة للاحتلال ولكل الوسطاء الذين تدخلوا في التفاهمات، إن أي استمرار لهذا الإجرام سيكون هناك رد قاس جدا" داعيا الراعي المصري الى أخذ دوره قبل ان تكون الهيئة في حل من أي تفاهمات.الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قالت: "إن الاحتلال يحاول جر الفصائل الفلسطينية الى جولة جديدة من الصراع، من خلال استهداف المدنيين لتغير قواعد الاشتباك"، داعية الوسطاء لتحمل مسؤولياتهم باعتبارهم هم من رعوا التفاهمات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يتهرب من دفع استحقاقاتها.وقال عصام ابو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية: "على ضوء تمادي الاحتلال في جرائمهم ضد شعبنا الفلسطيني سيكون لنا وقفة جادة وسنحاول استعمال الوسائل الخشنة التي استعملتها المسيرات في بداية انطلاقتها ولا يمكن أن يأمن المستوطنون وشعبنا تحت ويلات جرائم الاحتلال والحصار والقتل".وكانت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، أعلنت أن يوم الجمعة القادم سيشكل اختبارا لنوايا الاحتلال تجاه مسيرات العودة بعد ارتقاء اربعة شهداء في الجمعة الماضية من مسيرات العودة وكسر الحصار.
الفصائل الفلسطينية تلوح "بخشونة" والجمعة القادم اختبار




كلمات متعلقة

الفصائل, الفلسطينية, تلوح, "بخشونة", والجمعة, القادم, اختبار,

تابعونــا

تعزيزات عسكرية اسرائيلية على مدخلي الخليل الشمالي والجنوبي تعزيزات عسكرية اسرائيلية على مدخلي الخليل الشمالي والجنوبي 2018-12-23 | 22:55:10

كثفت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة، من تواجدها على مداخل مدينة الخليل الشمالي...

السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد السلطة الفلسطينية: سنتخذ قرارات من جانب واحد 2018-12-23 | 10:38:33

هددت السلطة بانها ستتخذ قرارات من جانب واحد في حال استمرت اسرائيل بالتنكر...

نتنياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية المتعلق باتفاقية" باريس" نتنياهو يدرس طلب السلطة الفلسطينية المتعلق باتفاقية" باريس" 2018-12-22 | 23:12:46

كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين...

مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة مصادر فلسطينية:استشهاد شاب متأثرا بجراحه في غزة 2018-12-22 | 10:15:21

أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم السبت، عن استشهاد مواطن متأثرا بجراح التي...

بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة 2018-12-17 | 18:14:52

صرّح رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان بأنّ مدينة بيت لحم هادئة وآمنة، مؤكدا...

"فتح" ترد على دعوة هنية للقاء ابو مازن "فتح" ترد على دعوة هنية للقاء ابو مازن 2018-12-16 | 19:18:29

أكدت حركة (فتح)، أن أي لقاء بين الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

مئات الآلاف في مهرجان انطلاقة حماس مئات الآلاف في مهرجان انطلاقة حماس 2018-12-16 | 14:54:33

يشارك مئات الآلاف في مهرجان ذكرى انطلاقة حركة حماس الحادية والثلاثين الذي تنظمه...

حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة حماس تعد بكشف "أسرار" خلال مهرجان الانطلاقة 2018-12-16 | 10:45:18

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة حماس: إن مهرجان انطلاقة الحركة الـ31 سيحمل رسائل...

اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل" اعتقال فلسطيني بتهمة بشبهة تنفيذ عملية"بيت ايل" 2018-12-15 | 21:13:44

اعلن الجيش الاسرائيلي اعتقال فلسطيني تتهمه باصابة جندي بحجر في مستوطنة "بيت ايل"...

الكشف عن اختفاء سلاح جندي خلال عملية عوفرا الكشف عن اختفاء سلاح جندي خلال عملية عوفرا 2018-12-13 | 23:04:20

كشف الجيش الاسرائيلي عن اختفاء سلاح احد الجنود القتلى في عملية عوفرا شرق رام الله...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الحركية الاسلامية نصرة كفر قرع شعارات رفع اهالي بلدة فلفة كفر قاسم فريق كرة الشاطئ بطل البلاد دوري حريق عيادة صندوق المرضى العام كلاليت عرابة دون اصابات اضرار تذكر اصابة خطيرة اخرى متوسطة . حادث طرق قرب بلدة كفر مندا سيارة شرطة اسعاف ترشيحا استقبال القدس دخول السيد المسيح احد الشعانين قداس مسيرة انقلاب سيارة حادث طرق الشارع الرئيسي يافة الناصرة ميديكال الطبي طاقم مصطفى محاجنة حسين قتل المربية فاطمة محاجنة لفها نايلون وضعها داخل ثلاجة نزاع على بيت تسليم نفسه رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله التحريض على المسيحيين عبر الفيسبوك منشورات اعتقال شفاعمرو مدينة الشرطة دهس فتى المكر اصابة تعرض طاقم حيان الطبي مستشفى الشرطة علي سلطي الناصرة الطالب فيراييتي يطلب منه تحقيق السلام تساقط ثلوج جبل الشيخ موقع مفتو تزلج زوار استقبال مفرق الموفيل اصابة حادث طرق سائق شاحنة سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعاف مسيرة أطفال دير حنا رياض بساتين مشاركة واسعة فعاليات مجلس محلي العاب ماء لجنة المتابعة اجتماع طارئ في كفر قرع احداث الوسط العربي اخراج صحافة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com