عودة: أسمع نتنياهو: سنبقى موحدين وكلنا نتدفق بالحافلات إلى صناديق الاقتراع!‎

في أعقاب القرار بفضّ الكنيست والذهاب الى انتخابات مبكرة، صرّح رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة بأنه انتهت ولاية الحكومة الأكثر يمينية والأكثر تحريضًا ضد المواطنين العرب، حكومة معادية للسلام والمساواة والديمقراطية والعدل الاجتماعي. وقال عودة بأنه إذا كانت القائمة المشتركة مهمة قبل هذه الحكومة وقبل قانون القومية فهي اليوم بالتأكيد أكثر أهمية. لهذا فالواجب الوطني بمواجهة نتنياهو وحكومة اليمين المتطرّف أن نحافظ عليها بكل مركباتها، وأن نذهب موحدين، ونتدفّق بكميات بالحافلات إلى صناديق الاقتراع. إشارة من عودة إلى تصريح نتنياهو ضد المواطنين العرب في يوم الانتخابات الأخيرة.