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فيديو - مزين غيث من عرابة ابنة ال 46 عاما تدير ورشة دهان



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



نجاح باهر حققته مزين علي غيث نصار ام سامي من مدينة عرابة بعد تحقيق حلمها بعد عشرة سنوات والتي اصبحت الدهانة العربية الوحيدة للخزائن والاثاث بتقنية عالية .


بعد تعرض زوجي حاتم للمرض ترددت في اختيار مهنة لدراستها لمساعدة زوجي قمت في البداية بمساعدة زوجي في المنجرة دهنت من خلالها الوان ترابية لكن الامر تطلب معرفة مع دخول دهان الشلايفلاك وعليه تعلمت لدى خبير بشركة بنتك العالمية عندما اكتسبت خبرة بدات اعمل بالدهان بشكل تجاريلدى النجارين والحمد لله تطورت بعد التعامل مع المهندسين المختصين لديكور البيوم والاثاث خاصة نحجت بمهنتي لاني احببتها لانها جلبت للعائلة متطلبات الحياه وخاصة تعليم ابنائنا وكام لاربعو ابناء واخد طالب طب السنة السادسة رومانيا والبنت اشعة سنة ثانية , انا غاية في السعادة بعملي فخورة وراضية جدا لاني اثبت نفسي بجدارة في مهنتي واصبح عندي العشرات من الزبائن الرجال في منطقة الشمال وانا العربية الوحيدة رغم ان مجتمعنا العربي لن يستوعب ان المرأة العربية قادرة ان تعمل كل شيء نجاحي يعود الفضل لدعم زوجي واولادي واسمي على الخارطة تحت عنوان دهان والوان ورشة عمل اديرها بنفسي بنشاط كبير ولساعات  




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