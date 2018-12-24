حل, الكنيست, وانتخابات, مبكرة, في, نيسان, المقبل,

قرر رؤساء الأحزاب التي تشكل الائتلاف الحكومي في إسرائيل، خلال اجتماع لهم اليوم الاثنين، تقديم موعد الانتخابات للكنيست الحادية والعشرين، لتعقد في 9 نيسان/ أبريل القادم.

وأعلن رؤساء الكتل في الائتلاف الحكومي، خلال بيان أصدروه عقب الاجتماع، أنه من منطلق المسؤولية "الوطنية" والميزانية، فقد اتفق جميع رؤساء الكتل على حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة في مطلع نيسان/ إبريل القادم.ولم يعلن رؤساء الكتل الائتلافية عن موعد تقديم اقتراح حل الكنيست، مؤكدة استمرار الشراكة في الكنيست والحكومة حتى خلال فترة الانتخابات.