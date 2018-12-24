لن, تتخيلوا, كم, بلغ, ثمن, “جامبسوت”, هيفا, وهبي, الأخير!,

خلال إحيائها لواحدة من أهم سهرات عيد الميلاد في مصر من حيث أغانيها الاستعراضية المنوعة التي قدمتها، تألقت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ بجامبسوت من تصميم المصمم اللبناني العالمي ​شربل زوي​.

الجامبسوت الأسود تم ترصيعه بحبات الـ “شواروفسكي”، وتداخلت عليه نقشات خلابة من اللونين البنفسجي الفاتح والزهر، وكأنه لوحة فنية تستحق التأمل، ولاحظنا وجود مميز للـ “Fringes”.هذا الجامبسوت الّذي تم توقيعه بأنامل زوي المبدعة بلغ ثمنه حوالى الـ 18,000 دولار أميركي بحسب ما أكدته مصادر موقع “الفن”.كما نسقت وهبي مع هذا الجامبسوت حذاء أسود من بكعب عالٍ.