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مذيع يوقف مأساة انتحار على الهواء مباشرة !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتصل شاب بريطاني بمقدم برامج إذاعية في بريطانيا أثناء برنامجه على الهواء مباشرة، وأخبره أنه سينهي حياته منتحرا لأنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة.



واستطاع مقدم البرامج الإذاعية في بريطانيا، إيان لي، إنقاذ الشاب، كريس، من الموت منتحرا، وأفرد له 30 دقيقة على الهواء مباشرة واستمر في الحديث معه ريثما تم إنقاذه.



وأثناء الحوار الذي استمع إليه متابعو الإذاعة، كان المذيع متعاطفا جدا مع الشاب، ولم يبخل عليه بالوقت والحوار رغم تقطع الحوار من وقت لآخر، لظروف الشاب المأساوية التي منعته من التواصل باستمرار.



ولم يفقد المذيع رباطة جأشه وحاول إطالة الحوار واستدراج الشاب ليدلي بعنوانه وأين يسكن، ريثما تصل المساعدة إليه.


وقال لي للشاب: "أنت تعرف كريس، لا أريدك أن تموت اليوم. أريد أن أعرف في أي شارع تسكن. أريد أن يكون كل شيء على ما يرام اليوم، وسأتحدث معك غدا. أنا أحبك يا أخي، أنا أحبك".


ويقدم إيان لي فقرة إذاعية عنوانها "خيارات ليلية"، وهي برنامج اجتماعي يقدم على الهواء مباشرة من الساعة العاشرة ليلا إلى الواحدة بعد منتصف الليل.


ولم يستطع المذيع حبس دموعه التي انهمرت أثناء تقديمه للبرنامج، بعد أن عرف أن الأطباء وصلوا إلى كريس وأنقذوا حياته.


وقال لي: "في تلك الفترات التي كان يصمت فيها، كنت أخشى أن يكون قد مات بالفعل. أتمنى من كل قلبي أن تسير أموره على ما يرام".


ويتلقى كريس الآن علاجا في مستشفى بليموث في إنجلترا، بعد أن وصل إليه الأطباء في الوقت المناسب وأنقذوا حياته.




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