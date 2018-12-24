يوفنتوس, يقدم, عرضا, مغريا, لنجم, آرسنال,

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عاد أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، للعمل مع النادي مرة...
أكدت مصادر أن باريس سان جرمان الفرنسي مقبل على قرار "حاسم" قد يعرضه لضربة قوية،...
أثار يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي حفيظة عشاق البرتغالي...
قالت تقارير إعلامية إن مسؤولي أرسنال الإنجليزي يفكرون في الاستغناء عن النجم...
أبدت العديد من الأندية الأوروبية اهتمامها بالنجم الفرنسي من أصول جزائرية نبيل...
كشف تقرير بريطاني عن الصدمة التي تعرض لها البرتغالي جوزيه مورينيو منذ عدة أيام،...
يخطط برشلونة للتعاقد مع مهاجم جديد، خلال المرحلة المقبلة، من أجل دعم خطه الأمامي،...
رفض رودريجو جويس، لاعب سانتوس البرازيلي، الذي سينتقل لريال مدريد الصيف المقبل،...
يرى ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، أن الفوز الكبير أمام كارديف سيتي (5-1)،...
حقق فريق برشلونة الانتصار بنتيجة (2-0)، على سيلتا فيجو، مساء اليوم السبت، ضمن...