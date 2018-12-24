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مزيج أدوية ثلاثي لعلاج سرطان البنكرياس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ابتكر علماء من مركز جون هوبكنز للسرطان "مزيجا مثاليا" قادرا على القضاء على سرطان البنكرياس.



ويوضح العلماء أنه في حال الإصابة بسرطان البنكرياس، يكون هناك نقص في خلايا "تي" المناعية، التي يجب عليها التعرف والقضاء على الخلايا السرطانية.


والآن وبعد جهود كبيرة، نجح العلماء في تحديد ثلاثة أدوية لتشكيل مزيج مثالي لعلاج سرطان البنكرياس.


ويقول الباحثون إن هذا المزيج يتكون من مستحضر "PancVAX" المخصص لتعزيز جهاز المناعة مع "PD-1" و"OX40" الخاصين بالتحكم بالأجسام المضادة. وبعد اختباره، لوحظت زيادة الاستجابة المناعية وزيادة عدد خلايا "تي" في الجسم.


ومن المتوقع أن يبدأ اختبار الدواء الثلاثي سريريا على المرضى في العام المقبل




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