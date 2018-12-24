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رانيا يوسف تحتفل بالميلاد بإطلالة صادمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خضعت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد الميلاد.



وظهرت رانيا في الصور وهي ترتدي فستاناً أخضر فاقع اللون تميّز بضخامته ولاسيما لجهة الرقبة وكشف عن ساقيها، إضافة إلى تاج مرصع بالمجوهرات، وعلقت قائلة: "عيد ميلاد سعيد".


وأعرب عدد من المتابعين عن صدمتهم من إطلالتها هذه مشيرين إلى أنها لا تزال تحاول إعتماد إثارة الجدل للفت الإنتباه.


ويشار إلى أنها كانت واجهت أزمة كبيرة مؤخراً بسبب إطلالتها الجريئة في ختام مهرجان القاهرة السينمائي والذي ادى إلى تقديم بلاغات ضدّها بتهمة تحريضها على الفسق والفجور.




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