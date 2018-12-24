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فيرجسون يعود للعمل في مانشستر يونايتد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عاد أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، للعمل مع النادي مرة أخرى، أملا في استعادة الأمجاد السابق للفريق.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن فيرجسون، سوف يكون في منصب المستشار الفني للفريق الأول، وهو من ساهم في تعيين سولسكاير كمدرب للشياطين، خلفًا للبرتغالي مورينيو.


وأوضحت أن سولسكاير يخطط للتواصل بانتظام مع مدربه السابق في مانشستر يونايتد، وهذا ما لم يفعله البرتغالي مورينيو طوال فترة تدريبه للشياطين الحمر.


وأشارت إلى أن فيرجسون، ساهم في إعادة مساعده السابق مايك فيلان، للعمل كمساعد لسولسكاير.


وقال مصدر داخل النادي: "بمجرد أن تحدث وودوارد مع العائلة المالكة وأخبرهم برغبته في رحيل جوزيه، طلبوا منه أن يتأكد من تعيين الشخص الصحيح، وهنا تدخل فيرجسون وساعد في الأمر، وهو من نصح بتعيين سولسكاير وفيلان"




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