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التحديث الأخير لهواتف آيفون يعطّل الاتصال بالإنترنت



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت تقارير تقنية، أن التحديث الذي أطلقته شركة "أبل"، يوم الثلاثاء، أدى إلى مشكلة كبيرة في أجهزة "آيفون" عوضا أن يقدم حلولا.



وبحسب موقع "مشابل"، فإن تحديث iOS 12.1.2 جعل مستخدمي أجهزة آيفون غير قادرين على الاتصال بالإنترنت عبر باقات البيانات Data Plans في هواتفهم.


واشتكى مستخدمون كثيرون من المشكلة في موقع "تويتر"، معربين عن قلقهم إثر تحميل التحديث الأخير لأبل.


ويقول عدد من المستخدمين إن تحميل نظام التشغيل الأحدث يطلب منهم أن يعيدوا تشغيل الجهاز وتحديث الإعدادات الخاصة بشركة الاتصالات.


وبحسب "فوربس"، فقد أطلقت شركة "أبل" هذا التحديث بشكل أساسي لأجل حل مشكلة الاتصال في أحدث هاتف آيفون بتركيا، لكن يبدو أن هذا التحديث أدى إلى نتائج عكسية.


وقال مستخدمو مختلف أجهزة آيفون بكثير من دول العالم، إنهم عاجزون عن الوصول إلى بيانات الاتصال بالانترنت في أجهزتهم.


ويقول الخبراء إن أفضل حل لهذه المشكلة في الوقت الحالي هو عدم تحميل نظام التشغيل الأخير، أما "أبل" فلم تعلن بعد ما يتوجب أن يقوم به المستخدمون لحل المشكلة غير المتوقعة.




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