الالاف, في, مسيرة, الميلاد, ألـ36, في, الناصرة, واجواء, احتفالية,

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انطلقت المسيرة من مقام السيدة العذراء في شيكون العمال العرب ومن هناك الى شارع بولس السادس واختتمت في منطقة الكازانوفا .شارك في المسيرة اصحاب السيادة المطارنة ورئيس بلدية الناصرة علي سلام وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية.تقدم المسيرة فرق الكشافة والسيارات المزينة والدمى في اجواء احتفالية رائعة .

بمشاركة واسعة , اختتمت في مدينة الناصرة مسيرة الميلاد التقليدية ال 36 , والتي تشرف على تنظيمها لجنة موكب الميلاد باتعاون مع بلدية الناصرة .

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