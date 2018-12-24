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الالاف في مسيرة الميلاد ألـ36 في الناصرة واجواء احتفالية



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



بمشاركة واسعة , اختتمت  في مدينة الناصرة  مسيرة الميلاد التقليدية ال 36 , والتي تشرف على تنظيمها لجنة موكب الميلاد باتعاون مع بلدية الناصرة .

 انطلقت المسيرة من مقام السيدة العذراء في شيكون العمال العرب ومن هناك الى شارع بولس السادس واختتمت في منطقة الكازانوفا .
 شارك في المسيرة اصحاب السيادة المطارنة ورئيس بلدية الناصرة علي سلام وعدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية.
 
تقدم المسيرة فرق الكشافة والسيارات المزينة والدمى في اجواء احتفالية رائعة .




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