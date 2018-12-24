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صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم



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أكد رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، أن الاحتفال بعيد الميلاد، موضوع وطني بامتياز، ورسالة تحد للاحتلال الإسرائيلي، ويضيء على القضية الفلسطينية والواقع المسيحي.



وأضاف سلمان في حديث لـوكالة "وفا"، أن توافد المواطنين الى بيت لحم للمشاركة في الاحتفالات هو تحدٍ واضح للمحتل، وبالتالي رسالتنا اليوم، أننا باقون على هذه الأرض المقدسة، وسنحافظ عليها وسنقاوم الاحتلال وصولا الى تحقيق الأهداف الوطنية وفي مقدمتها الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.


وشدد على أن شعبنا الفلسطيني موحد وأن التاريخ شاهد حي على وحدتنا الفلسطينية، وأن الاحتلال وقف عاجزا عن ضرب وحدة أبناء الوطن، وبيت لحم مثال واضح على ذلك.




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