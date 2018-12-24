فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد

كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت الى محطة الشرطة صباح اليوم الاثنين، سيارة تحقيق الأمنيات، حيث قابل طاقمها الشاب فراس نصر خطيب الذي يعاني من متلازمة الداون والفتاة راما وسام طه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحققوا رغبتهما بأن يكونا عنصري شرطة ليوم واحد.

انطلقت الفعاليات في المحطة حيث ارتديا فراس وراما زي الشرطة وبعدها تعرفاا على وحدات الشرطة بمشاركة وحدة الكلاب ووحدة الخيل وسيارة تفريق المظاهرات وخبير المتفجرات والتحقيق الجنائي، كما وتعرف فراس وراما على ضباط المركز وامور عديدة اخرى بحضور مديرة المركز ميراف فيغنر.