تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-24 12:29:40 صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم |  2018-12-24 12:23:50 أمخاخ أطفالكم في خطر.. والسبب الهواتف الذكية! |  2018-12-24 12:15:24 فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد |  2018-12-24 11:08:50 بلومبرغ: أثرياء العالم خسروا 511 مليار دولار في 2018 |  2018-12-24 10:55:16 رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% |  2018-12-24 10:18:40 عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات |  2018-12-24 10:15:40 عصير البرتقال أفضل مشروب للحفاظ على الذاكرة عند الشيخوخة |  2018-12-24 10:14:34 ظريف: لم نقل أبدا إننا نريد تدمير إسرائيل |  2018-12-24 10:12:14 تعرفوا على ملكة جمال كردستان العراق - صور وفيديو |  2018-12-24 09:55:21 البعينة نجيدات - جميل خليل حموده في ذمة الله |  2018-12-24 09:49:02 اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة |  2018-12-24 09:40:27 مصرع 94 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2018 |  2018-12-24 09:10:30 المغرب.. المشتبه بقتلهم السائحتين ذئاب منفردة لداعش |  2018-12-24 09:02:30 ارتفاع عدد قتلى التسونامي في إندونيسيا الى 280 ضحية |  2018-12-24 08:55:22 ملك الأردن: علاقاتنا مع سوريا ستعود كما كانت |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طاولة العيد المكتملة مع "تشيفاز XV" المعتق على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى‎



  |     |   اضافة تعليق



طاولة العيد المكتملة مع "تشيفاز XV" المعتق على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى

لعيد الميلاد المجيد طقوس تختلف عن الاعياد الاخرى، فهو ما يجمع العائلات كلها في اجواء ميلادية دافئة تزينها شجرة وهدايا ومفاجئات.


يتفق الجميع على ان تناول اللحوم في ليلة العيد ويوم العيد هو شيء اساسي ولا خيارات عديدة للأكل ، لكن المشروب يبقى المنافس على طاولة العيد. هذه فرصتكم لادخال لوجبة العيد ويسكي غير تقليدي، مع ميزات خاصة. انتم بحاجة ان تدللوا نفسكم مع المشروب الأفضل وبمستوى عالي- تشيفاز XV، من عائلة تشيـﭭـاز ريـﭽـال المعروف ، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم، الذي يتم تعتيقه على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى الأدنى ويمر بنهاية دقيقة في براميل كونياك، من منطقة ﭼـراند شامـﭙـيين، ويخلق تفسيرًا سلِسًا ومخمليًا للأسلوب التقليدي لتشيـﭭـاز.


المجموعة  الجديدة XV من عائلة تشيـﭭـاز هي الدلال الكامل في العيد لكل الحواس: رائحة بنكهات غنيّة من مربى البرتقال، القرفة والزبيب الناضج.مذاقبنكهات الفاكهة مع لمسات من مربى الحليب والكراميل. ونهاية بقوام أملس يتكون في الفم مع لمسات ناعمة من الـﭭـانيل.


هذا الدمج الأول من نوعه بين المشروبات الفاخرة في العالم، الويسكي والكونياك ، بالتالي لأوّل مرة يدمج بين المشروبين الفاخرين ب XV- وذلك لان للناس من المستوى العالي يحق لهم الاستمتاع بليلة في مستوى عالي مع مشروب مفتخر.




كلمات متعلقة

طاولة, العيد, المكتملة, مع, "تشيفاز, XV", المعتق, على, مدار, 15, عامًا, بالحد, الأدنى‎,

تابعونــا

All I Want For Christmas is.. Carven.. حصرياً في April All I Want For Christmas is.. Carven.. حصرياً في April 2018-12-23 | 13:40:47

اكثر ما يميّزك شخصياً عن الناس هو رائحة عطرك.. رائحتك الخاصة والجذابة.. لذلك "ارتدي"...

Michal Negrin تطرح لأول مرة: Silver Collection by Jasmin Negrin Michal Negrin تطرح لأول مرة: Silver Collection by Jasmin Negrin 2018-12-23 | 13:13:58

Michal Negrin تطرح لأول مرة: Silver Collection by Jasmin Negrin مجموعة مجوهرات فضة 925 بتصميم ياسمين...

شبكة Jacki O تقدم بمناسبة الميلاد المجيد والسنة الجديدة: Gift Box-تغليفة هدية فاخرة للمرأة بـ599 ش فقط شبكة Jacki O تقدم بمناسبة الميلاد المجيد والسنة الجديدة: Gift Box-تغليفة هدية فاخرة للمرأة بـ599 ش فقط 2018-12-23 | 12:31:33

تحتوي التغليفة على قطعة مجوهرات واحدة من الماركات الرائدة في العالم: مجوهرات...

أواعي العيد اختارها من "بابلز" أواعي العيد اختارها من "بابلز" 2018-12-20 | 12:06:42

راما القمر راحت مع الماما ايمان على بوتيك "بابلز" لأنها كانت تدور على ازياء رسمية...

للمرة الأولى في البلاد، تشيـﭭـاز ريـﭽـال، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم يطلق "تشيفاز XV" للمرة الأولى في البلاد، تشيـﭭـاز ريـﭽـال، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم يطلق "تشيفاز XV" 2018-12-19 | 12:09:45

تشيـﭭـاز ريـﭽـال، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم يطلق " تشيـﭭـاز XV"، مزيج يتم...

المئات يشاركون في احتفال بنك هيوعليم بمناسبة عيد الميلاد المجيد المئات يشاركون في احتفال بنك هيوعليم بمناسبة عيد الميلاد المجيد 2018-12-19 | 12:04:43

بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد ، أقام بنك هبوعليم حفل استقبال في قاعات غراند...

موظفو بنك هبوعليم التجاري فرع الناصرة يتطوعون بمدرسة راهبات السالزيان‎ موظفو بنك هبوعليم التجاري فرع الناصرة يتطوعون بمدرسة راهبات السالزيان‎ 2018-12-19 | 12:03:21

قام موظفو بنك هبوعليم فرع الناصرة التجاري بمعايدة أطفال مدرسة راهبات السالزيان...

النبيذ... فقاعات من السعادة للاعياد النبيذ... فقاعات من السعادة للاعياد 2018-12-19 | 11:34:29

تقترب السنة الميلادية وبخطى ثابتة من نهايتها، وهذه الحقيقة ستُخرج بالطبع من على...

موظفو بنك هبوعليم في حيفا يعايدون صفوف البساتين موظفو بنك هبوعليم في حيفا يعايدون صفوف البساتين 2018-12-18 | 13:11:12

بمناسبة الاعياد الميلادية المجيدة وضمن رؤيا بنك هبوعليم في فعاليات التطوع...

افتتاح فرع جديد لشبكة noizz لملابس الاطفال في مجمع big الناصرة افتتاح فرع جديد لشبكة noizz لملابس الاطفال في مجمع big الناصرة 2018-12-13 | 21:30:56

افتتح في مجمع big fashion الناصرة الفرع الجديد لشبكة noizz المعروفة لملابس الاطفال وسط...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تهريب سجائر مطار علب دخان بن جوريون في البلاد ضبط افشال تظاهرة منتجع الواحدة افطار محامين نقابة العرب وزيؤة القضاء شاكيد ايليت وزارة الصحة مصنع صحينة الامير فحص جرثومة سلمونيلا بيان شبهات وجود العثور انقلاب تراكتور اصابة سائق تخليص علق داخل ورشة قرب حتسور الجليل الاعلى يارا كمال حمادة شفاعمرو تحقق علامة 787 البسيخومتري مدينة نجاح طالبة تتألق اصابة عامل سقط ارتفاع 10 امتار ورشة بناء رأس العين خطيرة بناية شرطة اصابة متوسطة شابة معليا تعرضت للدهس مستشفى نقل شرطة سيارة الطيبة حرق اطارات اغلاق شارع 444 نصرة القدس الاقصى الشرطة مجهولون اضرام النار الناصرة مدرسة القفزة جراسهوبرز مؤنس دبور حفل تكريم اصابة سائق خطيرة حادث طرق داريم مفرق شاحنة مواد خطرة سيارة لينا خلايلة فيسبوك نجوى كرم شط بحر الهوى سخنين سفينة mbcمظاهرة ام الفحم الحركة الاسلامية الجناح الشمالي العشرات الشبان غاز اعتقالات توفير تزويد جمهور مداهمة بيوت محلات اغلاق عميل سري عرب مصرع ريبال ابو جابر كفر قاسم اطلاق نار مدخل شرطة اسعاف نصف طن لحوم ملحمة قرية دبورية غير صالحة للاستهلاك الادمي قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com