طاولة العيد المكتملة مع "تشيفاز XV" المعتق على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى

لعيد الميلاد المجيد طقوس تختلف عن الاعياد الاخرى، فهو ما يجمع العائلات كلها في اجواء ميلادية دافئة تزينها شجرة وهدايا ومفاجئات.يتفق الجميع على ان تناول اللحوم في ليلة العيد ويوم العيد هو شيء اساسي ولا خيارات عديدة للأكل ، لكن المشروب يبقى المنافس على طاولة العيد. هذه فرصتكم لادخال لوجبة العيد ويسكي غير تقليدي، مع ميزات خاصة. انتم بحاجة ان تدللوا نفسكم مع المشروب الأفضل وبمستوى عالي- تشيفاز XV، من عائلة تشيـﭭـاز ريـﭽـال المعروف ، الويسكي الفاخر رقم 1 في العالم، الذي يتم تعتيقه على مدار 15 عامًا بالحد الأدنى الأدنى ويمر بنهاية دقيقة في براميل كونياك، من منطقة ﭼـراند شامـﭙـيين، ويخلق تفسيرًا سلِسًا ومخمليًا للأسلوب التقليدي لتشيـﭭـاز.المجموعة الجديدة XV من عائلة تشيـﭭـاز هي الدلال الكامل في العيد لكل الحواس: رائحة بنكهات غنيّة من مربى البرتقال، القرفة والزبيب الناضج.مذاقبنكهات الفاكهة مع لمسات من مربى الحليب والكراميل. ونهاية بقوام أملس يتكون في الفم مع لمسات ناعمة من الـﭭـانيل.هذا الدمج الأول من نوعه بين المشروبات الفاخرة في العالم، الويسكي والكونياك ، بالتالي لأوّل مرة يدمج بين المشروبين الفاخرين ب XV- وذلك لان للناس من المستوى العالي يحق لهم الاستمتاع بليلة في مستوى عالي مع مشروب مفتخر.