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فيديو - بابا نويل يزور الاطفال في مستشفى رمبام بحيفا ويعايدهم
2018-12-24 11:19:02
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بابا نويل يزور الاطفال في مستشفى رميام بحيفا
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