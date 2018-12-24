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اكتشاف مادة في قطرات العين تعالج سرطان الدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت دراسة علمية أجريت في بريطانيا أن أحد مكونات قطرات العين الخاصة بعلاج أمراض الشبكية، يمكن أن يستخدم كوسيلة فعالة في علاج سرطان الدم.



ونشر العلماء نتائج دراستهم في مجلة "Nature Communications". وجاء فيها أن مركب قطرات العين المعروف بـ "SPHINX31" الذي يستخدم عادة في علاج أمراض شبكية العين، يمكنه كبح نشاط جين يسبب نشاط وتكاثر الخلايا السرطانية.


واختبرت فعالية هذا المركب على الفئران المخبرية التي حقنت بخلايا سرطان الدم، ومن ثم عولجت بمركب "SPHINX31". ويشير العلماء إلى أن نمو وتكاثر الخلايا السرطانية أصبح بطيئا دون أن يلاحظوا أي أعراض جانبية له.


ووفقا للعلماء، فإن "هذا الاكتشاف يعطينا إمكانية لتطوير الطرق المستخدمة في علاج سرطان الدم النخاعي الحاد، وقد يصبح الأساس في علاج أنواع السرطان الأخرى".




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