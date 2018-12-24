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إجبار باريس سان جرمان على بيع مبابي أو نيمار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت مصادر أن باريس سان جرمان الفرنسي مقبل على قرار "حاسم" قد يعرضه لضربة قوية، يتمثل ببيع أحد نجميه الكبار، البرازيلي نيمار، أو الفرنسي كيليان مبابي.



وكشف موقع "ميديا بارت" الفرنسي أن صفقتي نيمار ومبابي، التي أنفق باريس سان جرمان عليها أكثر من 380 مليون يورو، باتتا تحت مراقبة هيئة اللعب المالي النظيف في أوروبا.


وأكدت الصحيفة أن العملاق الفرنسي سيضطر لبيع أحد النجمين الصيف المقبل، لتفادي التعرض لعقوبة قد تحرمه من المشاركة في البطولات الأوروبية.


وسيتوجب على النادي الباريسي إعادة مبلغ 189 مليون يورو لهيئة اللعب المالي النظيف هذا الصيف، لموازنة إنفاقه السابق، الأمر الذي يعني بيع أحد نجميه.


ولن يستطيع الفريق تحقيق هذا المبلغ إلا في حال بيع أحد نجميه، فلا تقترب قيمة أي لاعب آخر في الفريق من هذا المبلغ الضخم.


ويحقق الاتحاد الأوروبي (يويفا) في السجلات المالية لبطل فرنسا، ويفكر في احتمالية حرمان الفريق، المملوك لصندوق قطر للاستثمار، من المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل، وفقا للموقع.




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