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أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها بصور عائلية جديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».



أنغام هنأت ابنها بعيد ميلاده الـ 13 في رسالة عبر حسابها الشخصي وكتبت: «بحبك قد روحي لالا أكتر كتيييير عبدالرحمن كل سنه وانت أطيب ما خلق ربي يأجمل روح وقلب ف الدنيا عقبال مليون سنه في صحه ونجاح يا حبيب قلب أمك».


جمهور المطربة المصرية هنأها بمناسبة عيد ميلاد ابنها، وقامت الفنانة بنشر عدد من صورها العائلية مع نجليها عمر وعبدالرحمن، وتلقت التعليقات من قبل الفانز.


نجل أنغام الأصغر عبدالرحمن مر بظروف صحية منذ ولادته، حيث كان لديه مشكلات في السير بطريقة صحيحة، وخضع لعلاج طبيعي خارج مصر، وتسافر به الفنانة من وقت إلى آخر.


أنغام تزوجت أكثر من مرة أحدهما من الملحن مجدي عارف وأنجبت منه ابنها الأكبر عمر، ثم تزوجت من الملحن الكويتي فهد وأنجبت منه ابنها عبدالرحمن، وتزوجت في السر من الفنان أحمد عز وانفصلت عنه في عام 2012، ولم يعلم الجمهور بهذا الزواج إلا بعد قضية زينة وتوأمها من أحمد عز.




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