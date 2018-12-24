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رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12%



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 أعلنت سلطة المياه اليوم عن رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% ابتداء من مطلع العام المقبل .


وسيبلغ سعر المتر المكعب ستة شواقل وثماني وثمانين أغورة.




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