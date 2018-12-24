أعلنت سلطة المياه اليوم عن رفع سعر المياه للمستهلك بنسبة 4.12% ابتداء من مطلع العام المقبل .وسيبلغ سعر المتر المكعب ستة شواقل وثماني وثمانين أغورة.

تابعونــا

صور - انطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة في بيت لحم 2018-12-24 | 12:29:40 أكد رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان، أن الاحتفال بعيد الميلاد، موضوع وطني بامتياز،...

فيديو وصور - تحقيق حلم الشاب فراس خطيب والفتاة راما طه من كفركنا بأن يصبحا عنصري شرطة ليوم واحد 2018-12-24 | 12:15:24 كجزء من نشاط مركز شرطة كفركنا، لتعزيز ثقة الجمهور، وصلت الى محطة الشرطة صباح...

عمال مصانع الاسمنت في البلاد ينظمون مظاهرات واحتجاجات 2018-12-24 | 10:18:40 يبدأ خلال الايام المقبلة المئات من عمال صناعة الاسمنت الاسرائيلي، الذين يعملون...

اصابة متوسطة لشاب سقط داخل بئر في الناصرة 2018-12-24 | 09:49:02 افادنا كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية صباح اليوم الاثنين...

مصرع 94 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2018 2018-12-24 | 09:40:27 94 مواطنا عربيا قتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام , ستة منهم قتلوا الأسبوع...

اليوم- مسيرة الميلاد في الناصرة واغلاق شوارع من الساعة 11 2018-12-24 | 08:44:46 اليوم الاثنين سيتم اغلاق شوارع عديدة في مدينة الناصرة خلال مسيرة عيد الميلاد...

الطقس - اجواء باردة وماطرة نهاية الأسبوع 2018-12-24 | 06:20:49 توقع الراصد الجوي أن يطرأ اليوم الاثنين انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون...

مقتل رجل تعرض لضرب مبرح خلال شجار في بئر السبع 2018-12-23 | 22:48:48 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب أنها تلقت بلاغ عن شجار وطعن في مدينة...

اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في رهط 2018-12-23 | 20:02:01 وقع مساء اليوم الاحد شجار عنيف بين عائلتين في حارة 26 بمدينة رهط , مما ادى الى اصابة...