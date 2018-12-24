قام طلاب الصف العاشر المتميزون من ثانوية كابول بمرافقة المهرج الطبي الحيفاوي سرحان محاميد بتوزيع الحلوى على الأطفال المرضى في المركز الطبي الكرمل في حيفا.

وتأتي هذه الخطوة الجميلة والمباركة ضمن برنامج التهريج الطبي ابذي يدرسه سرحان في المدرسة، والذي يشتمل على عدد من الحصص النظرية والعملية على السواء، ضمنها زيارة لعدد من المراكز الطبية، وتنظيم عدد من الورشات والفعاليات المختلفة ذات الصلة بموضوع التهريج الطبي والعلاج عن طريق الضحك.وتجدر الإشارة إلى أن شبكة "ماي ماركت " في حيفا قد تبرعت برزم الحلويات .